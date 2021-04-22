بسبب كورونا.. المنظومة الصحية لاحدى الدول العربية توشك على الانهيار

وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة من بينها مقترح غلق الحدود خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا".وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، حذر في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحا تصاعديا منذ أواخر اذار الماضي.