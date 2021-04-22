بينها عربية.. الصحة العالمية تعتزم القضاء على الملاريا في 25 بلداً

وأوضحت المنظمة في بيان أن "مبادرة إي-2025 ستوفر الدعم لهذه البلدان من أجل القضاء على الملاريا الذي تنقله إناث بعوض الأنوفيلة".وأضيفت ثماني دول جديدة إلى قائمة 17 بلدا شارك في الحملة السابقة التي لم تنجح في القضاء على المرض، هذه البلدان هي غواتيمالا وهندوراس وبنما وجمهورية الدومينيكان وكوريا الشمالية وساوتومي وبرينسيبي وتايلاند وفانواتو.أما الدول الـ17 المدرجة في القائمة هي جنوب إفريقيا والسعودية وبيليز وبوتان وبوتسوانا والرأس الأخضر وجزر القمر وكوستاريكا والإكوادور وإسواتيني وماليزيا والمكسيك ونيبال وكوريا الجنوبية وإيران وسورينام وتيمور الشرقية.ولم يعد بعض هذه الدول يبلغ عن حالات ملاريا لكنها لم تتقدم بطلب للحصول على شهادة رسمية كدولة خالية من الملاريا صادرة عن منظمة الصحة العالمية.