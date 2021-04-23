سوريا.. ارتفاع عدد طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الى 14

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ ، أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلبات ترشح إلى المنصب من، سنان أحمد القصاب، ومحمد يوسف رمضان.وكان المجلس قد تبلغ حتى يوم أمس بـ 12 طلبا للترشح إلى منصب الرئيس، بينهم سيدتان، إضافة إلى طلب قدمه الرئيس الحالي بشار الأسد.في حين بدأ أعضاء المجلس قبل يومين منح أصواتهم للمرشحين.وينص الدستور على ضرورة حصول المتقدم بطلب الترشيح على أصوات 35 نائبا في البرلمان، كي يقبل طلب ترشحه، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح صوته لأكثر من مرشح.