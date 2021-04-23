اصابة اكثر من 100 فلسطيني بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، نقل نحو 20 منهم إلى المستشفى، بينما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أحصى 20 إصابة في صفوف جنوده.وقال الجيش أيضا إنه اعتقل 44 فلسطينيا خلال الاشتباكات.ودارت الاشتباكات قرب البلدة القديمة، حيث منع الجيش الإسرائيلي الوصول إلى مناطق يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان.وتزامنت الاشتباكات مع نشر الجيش الإسرائيلي المئات من عناصره لمواكبة مسيرة نظمتها في القدس حركة "لاهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة.ونظم شبان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادة للاحتجاج على تلك المسيرة، مما أدى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي عند مدخل البلدة القديمة.والأربعاء دارت مواجهات في القدس، وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي موظفين فلسطينيين يعملون في متاجر وسط المدينة وصحفيين يتعرضون لاعتداءات عنيفة من قبل شبان يهود يهتفون "الموت للعرب".وعلى إثر ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 70 شخصا من اليهود والفلسطينيين يومي الأربعاء والخميس، مشيرا إلى أن 64 منهم مددت فترة اعتقالهم الإداري.