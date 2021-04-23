بايدن يعرب في أول اتصالاً مع أردوغان عن رغبته بـ"علاقات بناءة"

وانتهى الاتصال الهاتفي ببيان مقتضب عن البيت الأبيض، تحدث عن الإطار العام للنقاش.ونشر البيت الأبيض بيانا مقتضبا حول فحوى الاتصال، جاء فيه أن بايدن أعرب لأردوغان "عن اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات".واتفق الزعيمان على عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة الناتو المقررة في يونيو المقبل، لمناقشة النطاق الكامل للقضايا الثنائية والإقليمية، وفق البيان.ولم يصدر على الفور تعليق من أنقرة.ويأتي الاتصال غداة الإعلان رسميا عن إخراج تركيا من مشروع تطوير المقاتلة "أف - 35" الأمريكية، والحديث عن عزم بايدن الاعتراف بمزاعم "إبادة الأرمن".جدير بالذكر أن العلاقات بين الجانبين شهدت توترا شديدا في الآونة الأخيرة.