الأسد يعزي برهم صالح بفاجعة ابن الخطيب

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قال في بيان ورد للسومرية نيوز ، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى برقية تعزية من الرئيس السوري بشار الأسد، بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين".وأضاف البيان أن "الرئيس السوري قدم لرئيس الجمهورية، ومن خلاله إلى الشعب العراقي، أحر التعازي وخالص المواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وأذى".