وزير الخارجية الايراني يكشف حقيقة ما ورد في التسجيلات الصوتية المسربة

وفي رسالة له على موقع "إنستغرام" انتقد ظريف اللغط الذي أثير بشأن حديث غير علني له سرب إلى وسائل الإعلام، موضحا أن "هذا الحديث هو بحث نظري سري حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان، الهدف منه هو نقل تجربة ثماني سنوات إلى المسؤوليين المستقبليين، لكن المؤسف أن هذا الحديث تحول إلى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصي".وأعرب ظريف عن اعتزازه بالعلاقة العميقة بينه وبين سليماني على مدى عقدين وما رافقها من "ود وصداقة وعمل مشترك".وحسبما كتب ظريف، فإن السلام في أفغانستان والعراق ما كان ليتحقق وما كان الإرهاب الداعشي لينتهي لولا وعي الشهيد سليماني وشجاعته، وتضحيات شعبي هذين البلدين" بحسب تعبيره.وتابع ظريف، "لقد سعيت على مدى 40 عاما أن أكون في التحليلات مجتهدا وفي التنفيذ مقلدا، وفي عملي التنفيذي كنت دائما متمسكا بسياسات البلاد المقررة ودافعت عنها بكل قوة، لكنني في بيان الرؤية القائمة على الخبرة اعتبر ان المداهنة والمجاملة خيانة، وهذا ما تعلمته من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، "إن أعظم الخيانة خيانة الامة، وأفظع الغش غش الأئمة".وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علی ربیعی، قد اكد في وقت سابق أن الرئيس حسن روحاني أمر وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، مشيرا الى أن الحكومة بانتظار عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.في حين علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الأحد الماضي، على الملف الصوتي، مبينا ان تسجيل هو ملف مجزأ ومجموعة مختارة من محادثة داخلية مدتها 7 ساعات.