السفارة الأمريكية في موسكو تقلص خدماتها القنصلية بشكل حاد

وأكدت السفارة في بيان، أنها "تعلق اعتبارا من 12 آيار المقبل تقديم الخدمات القنصلية، باستثناء الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين، وفيما يخص عدد محدود جدا من حالات إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين مسنين، أو في حالات طارئة ترقى لمستوى "الحياة أو الموت".واشارت إلى أنها "ستعلق إصدار تأشيرات لغير المهاجرين لتنفيذ رحلات غير الدبلوماسيين وستتوقف عن تقديم خدمات التوثيق الروتينية وإصدار التقارير القنصلية الخاصة بالإنجاب في الخارج وخدمات تجديد الجوازات".كما حذرت السفارة في بيانها "من إمكانية تأجيل تقديم خدمات طارئة إلى مواطنين أمريكيين متواجدين في روسيا أو الحد منها، وحثت مواطني الولايات المتحدة المتواجدين في روسيا والذين تنقضي فترة سريان تأشيراتهم على مغادرة البلاد حتى 15 حزيران".ولفتت الى أن "سبب هذا القرار يعود إلى إبلاغ الحكومة الروسية لها في 23 نيسان الماضي بنيتها فرض حظر على توظيف مواطنين غير أمريكيين لأي مناصب في السفارة"، مضيفة أن "خطوات السلطات الروسية أجبرتها على تقليص عدد الموظفين المعنيين بالخدمات القنصلية بمقدار 75%".وجاء القرار الروسي المذكور ردا على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على موسكو ، بما يشمل ترحيل عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.