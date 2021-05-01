العاصمة الهندية تمدد الإغلاق أسبوعاً إضافياً

وأفاد أرفيند كيجريوال على تويتر أنه تم تمديد الإغلاق في نيودلهي لمدة أسبوع.وكان من المفترض أن تنقضي مهلة الإغلاق الحالي الاثنين لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة.وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي الآن رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.