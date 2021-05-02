ولاية أمريكية تنتظر قانوناً يعاقب مواقع التواصل التي تحظر السياسيين

ومن المقرر أن يوقع حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، على مشروع القانون، في إشارة واضحة إلى دعم حليفه السياسي المقرب، الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي تم حظره من معظم منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب هجوم 6 يناير على الكابيتول في البلاد، بحسب صحيفة "دايلي ميل".وسيمنع مشروع القانون شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، من حذف أو حظر المرشحين السياسيين بشكل دائم، حيث سيظل مسموحا بالتعليق لمدة تصل إلى 14 يوما، ويمكن للمنصات إزالة المشاركات الفردية التي تنتهك شروط الخدمة.وسيسمح مشروع القانون أيضا للجنة الانتخابات في فلوريدا بفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تحظر السياسيين من استخدام برامجها.