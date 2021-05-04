دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، الثلاثاء، عن تسجيل 20150 إصابة و344 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في بيان، إنه "منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 20150 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و575 ألفا و737 إصابة مؤكدة".

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2985 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، لافتة الى "تعافي مليونين و22 ألفا و586 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واضافت أن "5477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، مشيرة الى "تسجيل 344 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 73219 حالة وفاة".