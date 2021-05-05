بعد كورونا..الصين ترعب العالم بصاروخ فضائي سائب

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية مقاطع فيديو وصورا ادعت فيها بعض الصفحات سقوط الصاروخ الصيني على منطقة مأهولة بالسكان في الهند وخلف الاف الضحايا نتيجة النيران الهائلة التي اكتسحت موقع الارتطام ، كما تداولت ايضا سقوطه على الاحياء السكنية في تونس وليبيا ومصر والولايات المتحدة والصومال والمحيط الاطلسي وسوريا.والتي تم نفيها من من قبل المواقع المختصة بكشف الشائعات حيث لايزال الصاروخ يدور حول الارض ولم يخترق الغلاف الجوي للكرة الارضية.واعلنت الصين ان الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الذي تم اطلاقه يوم الخميس الماضي يزن واحدا وعشرين طنا، ويبلغ طوله 30 متراً، ويحمل المركبة "تيانهي" وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة "سي.إس.إس".وليست هذه المرة التي تطلق فيها الصين صاروخا فضائيا ويفشل في اداء مهمته حيث سقط صاروخ لها العام الماضي على دولة ساحل العاج بحسب وسائل اعلام غربية وخلف اضرار مادية في البنايات السكنية.ويبدو ان الصين قررت ان تعيش العالم فيلم رعب حقيقي مستوحى من افلام الخيال العلمي او الكوارث، سبق ذلك ان الصين قد انتشر وباء كورونا من اراضيها نتيجة اكل الخفافيش، والذي اغلق العالم وسبب ملايين الوفياة واحدث اضرار اقتصادية وسياسية جمة.