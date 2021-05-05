زيادة الفرص السوقية للخدمات السحابية في السعودية... 25 مليار ريال!

أعلنت منظمة SMEX أن خدمات "غوغل" السحابية في المملكة العربية السعودية، تعد تسريب جديد لبيانات "فيسبوك". فما هي خدمات "غوغل" السحابية؟ وما الذي تقدمه للملكة العربية السعودية؟

في كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل عن عزمها إنشاء مركز بيانات سحابي وتشغيله في المملكة العربية السعودية.

تقوم غوغل كلاود بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير حلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل السعودية.

تسريع عجلة التحول الرقمي في المملكة وتوسيع وجود الشركات في السوق



وتسريعا للتحول الرقمي تبنت السعودية حلول الحوسبة السحابية بإصدار التشريعات وجذب الاستثمارات التي تزيد من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 25 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تهدف المملكة إلى أن تكون مقرا إقليميا وعالميا للخدمات السحابية في المنطقة، بحسب ما نشر موقع الوطن الالكتروني.

يشار إلى أن منطقة الخدمات السحابية، ستمكن الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من توسيع وجودها في السوق، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع. وبالتالي سيساهم ذلك في دفع عجلة التحول الرقمي القادر على زيادة تفاعل العملاء بشكل أفضل وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وتحويل المنتجات والخدمات من خلال المنطقة السحابية الجديدة في المملكة.

أضحى مفهوم الحوسبة السحابية شائعا عالميا، وتتسابق الحكومات والشركات على تطبيقه، حيث تبرز الفوائد الحقيقية للحوسبة السحابية، بأن وضع التطبيقات على السحابة أقل كلفة، ويوفر إمكانية كبيرة للتوسع، حيث توفر خدمات السحابة القدرة على التوسع بنقرة زر واحدة أو من خلال استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface-API)، أو تلقائيا بالاعتماد على بعض الخطوات.

وأدركت حكومة السعودية ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبكرا أهمية تبني حلول الحوسبة السحابية، وبذلت جهودا في تشريع سياسة الحوسبة السحابية أولا في عام 2019، ليأتي الاعتماد من قبل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في عام 2020، في مسعى لإصدار السياسات والقواعد التنظيمية التي من شأنها تسريع عجلة التحول الرقمي في المملكة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في تقنية المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز أمن وحماية البيانات، وتطوير منظومة تقنية المعلومات وزيادة إسهام القطاع الخاص فيه، وذلك تماشيا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، واستنادا على مستهدفات إستراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات 2023.

مع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا، فقد تضاعفت وتيرة التحول نحو الحلول الرقمية، ومن شأن نشر خدمات غوغل السحابية "غوغل كلاود" والبنية التحتية في المملكة، توفير حلول قوية وموثوقة وذات جودة عالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تقنية المعلومات والخدمات السحابية.

"غوغل كلاود" تقدم لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الصناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات، كما تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.

الحوسبة السحابية تفرض نفسها في كل القطاعات

بلغت النفقات العالمية على الحوسبة السحابية (كلاود) مستويات قياسية جديدة في الربع الأول من العام الحالي وتخطت للمرة الأولى عتبة 40 مليار دولار، في ظل الطفرة الكبيرة لها منذ بدء الجائحة، وفق دراسة نشرتها شركة "كاناليس".



أنفقت الشركات والمؤسسات التي تستخدم الخوادم وخدمات معالجة البيانات التي أصبحت ضرورية لعمل الإنترنت، 41,8 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، بازدياد نسبته 35 % مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، بحسب ما نشر موقع يورونيوز.

وأشار المحلل بلايك موراي في تصريحات أوردها بيان "كاناليس" إلى أن "الحوسبة السحابية تفرض نفسها رابحة في كل القطاعات مجتمعة العام الفائت منذ بدء جائحة كوفيد-19 وبدء تدابير الإغلاق".



ولا تقتصر الخدمات السحابية على مساحات تخزين وإيواء، بل هي تقدم أيضا خدمات ذكاء اصطناعي للسماح للزبائن باستغلال أفضل لقواعد بياناتها.



