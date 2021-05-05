وزير الدفاع التركي لنظيره العراقي: نحترم سيادتكم

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحترم سيادة العراق، لكنها تريد القضاء على الإرهابيين الذين يتمركزون في شماله.

وقال أكار خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي جمعة عناد،: "نحترم وحدة الأراضي والحدود والسيادة لكل دول جوارنا، خاصة العراق، ولا يجب أن يشكك أحد في ذلك"، بحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية.



وأضاف، أن "العمليات العسكرية التركية بشمال العراق ضد الإرهاب وتستهدف الإرهابيين"، مؤكدا: "يتمثل هدفنا في القضاء على الإرهابيين الذين تمركزوا بشمال العراق وقتلوا 40 ألف شخص، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".