دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

واعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية في تقريره اليومي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 15872 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و591 الفا و609 اشخاص من ضمنهم 5499 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.واضاف ان عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و39 الفا و427 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 349 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 73 الفا و568 شخصا.واشار الى انه تم لحد الان اجراء 16 مليونا و511 الفا و987 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض، مضيفا ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 102 والبرتقالية 235 والصفراء 111 مدينة.