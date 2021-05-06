بالصور..سحب "السوبر سيل" العملاقة تغطي سماء سلطنة عُمان

وثق مصورون السحب العملاقة التي غطت سماء سلطنة عمان يوم امس الاربعاء، وتداولت مواقع الطقس والارصاد الجوية صورا لسحب "السوبر سيل" الضخمة التي اثرت على شرق السلطنة وسببت امطارا غزيرة.