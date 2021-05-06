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رسميا.. روسيا تعلن اعتمادها لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد كورونا

دوليات

2021-05-06 | 10:11
رسميا.. روسيا تعلن اعتمادها لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد كورونا
2,091 مشاهدة

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن اعتمادها رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد كل من وزارة الصحة الروسية ومركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور اللقاح والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن "سبوتنيك لايت" اجتاز بنجاح إجراءات التسجيل في البلاد، على الرغم من أن لقاح "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به بجرعتين سيظل عقارا أساسيا في حملة تطعيم مواطني روسيا ضد الفيروس التاجي.
 
وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاح الجديد تم تطويره على أساس الفيروس الغداني من النوع الـ26، مؤكدة أن "سبوتنيك لايت" أنشأ الاستجابة المناعية لدى جميع المتطوعين الذين شاركوا في اختباره.
 
وأكدت الوزارة أن اللقاح يشبه إلى حد كبير الجرعة الأولى من "سبوتنيك V"، لكنه ليس بديلا عنه لكونه مخصصا لتحقيق أهداف أخرى.
 
وأوضحت الوزارة أن "سبوتنيك V" يشكل المناعة الأقوى لدى الناس، لكن "سبوتنيك لايت" قد يستخدم لإنشاء المناعة الاجتماعية على وجه السرعة في ظروف وبائية غير ملائمة.
 
بدوره، لفت صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن فعالية "سبوتنيك لايت"، حسب نتائج الاختبارات السريرية، تصل إلى 79.4%، ما يتجاوز مؤشر فعالية العديد من اللقاحات الذي يجري التطعيم بها بجرعتين، مشيرا إلى عدم رصد حالات لظهور أي أعراض جانبية خطيرة إثر التطعيم بـ"سبوتنيك لايت".
 
وأكد المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة إيغور دميترييف أن هناك خطط لتصدير "سبوتنيك لايت" إلى دول أخرى مما سيتيح تسريع حملات التطعيم فيها، مضيفا أن سعر اللقاح الجديد يقل عن عشرة دولارات، فيما تضمن مواصفاته سهولة تخزينه ونقله.
 
وصرح رئيس مركز غاماليا، ألكسندر غينسبورغ، بأن "سبوتنيك لايت" يمثل أداة جيدة للتطعيم الأولي وإعادة التطعيم، بالإضافة إلى إمكانية دمجه مع لقاحات أخرى من أجل زيادة فعلية التطعيم.
 
وتجري المرحلة الثالثة من اختبارات "سبوتنيك لايت" السريرية بمشاركة أكثر من سبعة آلاف متطوع في روسيا ودول أخرى منها الإمارات، ومن المتوقع أن تصدر نتائجها الأولية في مايو الجاري.
 
وأصبح "سبوتنيك لايت" رابع لقاح ضد فيروس كورونا يتم تسجيله في روسيا.

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