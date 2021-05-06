دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

وأعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة في تقريره اليومي، انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 18409 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و 610 الاف و18 شخصا من ضمنهم 5515 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".وأضاف أن "عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و57 الفا و692 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 338 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 73 الفا و906 اشخاص".واشار الى انه "تم لحد الان اجراء 16 مليونا و652 الفا و514 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض"، مضيفاً أن "عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 102 والبرتقالية 235 والصفراء 111 مدينة".