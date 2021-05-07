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الصحة العالمية تتحدث عن "بؤرة جديدة لكورونا"

دوليات

2021-05-07 | 02:48
الصحة العالمية تتحدث عن "بؤرة جديدة لكورونا"
5,968 مشاهدة

بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية مناطق العالم، حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة.

وحذر المكتب ومقره برازافيل في بيان، من أنه "بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات (كوفيد 19) التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، لا يزال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعا في إفريقيا".
 
واضاف البيان أن إفريقيا "لم تعد تمثل سوى واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 بالمئة قبل أسابيع".
 
وتابعت منظمة الصحة العالمية أن حوالى "نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لإفريقيا، أعطيت حتى الآن"، مؤكدة أن "بعض الدول الإفريقية كانت نموذجية في نشر اللقاحات".
 
وجرى "تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج كوفاكس (الذي يهدف إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات) منذ أوائل مارس، لكن 9 بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها".
 
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي في البيان، إن "مأساة الهند يجب ألا تحدث هنا في إفريقيا، ويجب أن نبقى جميعا في حالة تأهب قصوى".
 
وأضافت: "إذا طالبنا بالمساواة في اللقاحات يجب على إفريقيا أيضا أن تبذل جهودا وتستفيد إلى أقصى حد مما لدينا. يجب أن نستخدم جميع الجرعات المتوفرة لدينا لتطعيم السكان".

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