الهند.. نحو 415 الف اصابة خلال يوم وحصيلة اسبوعية مرعبة

وارتفع عدد الإصابات في البلاد حاليا الى 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083.وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.وتعاني المستشفيات في الهند كثيرا في سبيل تقديم الرعاية الطبية للمصابين بسبب الاعداد القياسية للمصابين، وفي ظل نقص حاد في أعداد الأسرة والأكسجين اللازم لمساعدتهم على التنفس.هذا واعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رصدت في 17 دولة على الأقل.