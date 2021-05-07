السعودية تفرض التطعيم على موظفيها وتحدده شرطا لمزاولة العمل

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلاً عن وزارة الموارد البشرية، أن التطعيم سيكون "شرطًا إلزاميًا" لموظفي القطاعين الخاص والعام للتواجد في أماكن عملهم.وذكرت الوزارة إنها ستوضح قريبا إجراءات وموعد التنفيذ.وأبلغت البلاد حتى الآن عن أكثر من 423 ألف حالة إصابة بالفيروس أسفرت عن 7032 حالة وفاة.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، عن تسجيل 1.090 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 423.406 حالة منذ بداية الجائحة.