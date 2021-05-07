فرنسا ترفض الحلول الوسطى مع بريطانيا

وشدد الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية الفرنسية، فرانك ريستر، اليوم الجمعة، على أن فرض الجانب البريطاني قيودا على منح التراخيص للصيادين الفرنسيين لممارسة أنشطتهم قبالة جيرسي يتناقض مع اتفاق "بريكست"، مشيرا إلى أن باريس أكدت للندن بوضوح ضرورة تنفيذ الصفقة.وتابع: "لن نقبل بحل وسط، ونعتبر أن القرارات التي تبناها البريطانيون لاغية، بإمكان الصيادين التعويل على دعمنا".وتصاعدت التوترات حول جيرسي، وهي أكبر جزيرة في المانش، في الأيام الأخيرة، بعد أن احتجت فرنسا على وضع السلطات البريطانية قائمة تضم أسماء 41 سفينة فرنسية يسمح بها بممارسة الصيد قبالة سواحل الجزيرة، رغم إصرار باريس على ضرورة توسيع هذه القائمة إلى 344 سفينة.