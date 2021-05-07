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في دولة عربية... تفعيل جهاز للكشف عن كورونا بأقل من 5 دقائق!

دوليات

2021-05-07 | 08:45
في دولة عربية... تفعيل جهاز للكشف عن كورونا بأقل من 5 دقائق!
المصدر:
سبوتنيك
907 مشاهدة

بدأت سلطات الحجر الصحي، في مطار القاهرة الدولي، تفعيل استخدام جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في أقل من خمس دقائق.

ونقل موقع "بوابة الأخبار"، عن مصادر في مطار القاهرة الدولي، أفادت باستخدام مصر أحدث جهاز للكشف عن الركاب المصابين بفيروس كورونا، وهو "ID NOW COVID-19 Test"، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أنه بدأ تطبيق استخدام الجهاز على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية نظرا لدخولهم البلاد عن طريق رحلات الترانزيت وليس الطيران المباشر.

ويقوم الجهاز بالكشف عن النتائج الإيجابية في أقل من 5 دقائق، والنتائج السلبية في غضون 13 دقيقة.

يشار إلى أن مصر تتبع خطة احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين، بحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

ومن جانبها تقوم شركة الطيران بتحمل تكاليف إجراء التحليل لأي راكب يأتي إلى مصر، وتحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى التغريم ماليًا بألف دولار في حال عدم الالتزام.
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