واشنطن قلقة من أحداث القدس وتدعو للتهدئة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحفيين: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في القدس"، معربة عن "القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية" من أحياء في القدس الشرقية و"كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال".وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 53 فلسطينيا، الجمعة، في اشتباكات بين مصلين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، حدثت في المسجد الأقصى.من جهة أخرى، يعيش حي الشيخ جراح على وقع نزاع حول ملكية أراض بنيت عليها عدة منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.