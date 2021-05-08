الاصابات في الهند تتجاوز 400 الف مجددا وخبراء يحددون موعد الذروة الوبائية

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، "تسجيل 4187 وفاة بمرض "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفا".كما سجلت الهند 401.078 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون.ويؤكد خبراء سبق أن أبدوا شكوكا بالأعداد المعلنة رسميا، أن الهند قد تبلغ ذروة هذه الموجة الوبائية بحلول نهاية ايار.وفي حين يستقر الوضع في مدينتي نيودلهي وبومباي الرئيسيتين بفضل إرسال إمدادات بالأكسيجين وأسرّة إضافية للمستشفيات، يتفشى فيروس كورونا حاليا بشكل متسارع في الولايات الجنوبية في البلاد والمناطق الريفية.وفرضت ولاية كارناتاكا التي تضم مركزا تكنولوجيا مهما في بنغالور، إغلاقا لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين في محاولة لوقف تفشي الفيروس.وسجلت في بنغالور التي كانت قد أحصت 1907 وفيات جراء الفيروس في شهر نيسان، أكثر من 950 وفاة في الأيام السبعة الأولى من شهر ايار.ويعزى سبب ارتفاع أعداد الوفيات إلى نقص الأكسيجين والأسرّة في أقسام العناية المركزة.وفرضت المدينة التي يسكنها 9 ملايين نسمة، قيودها الخاصة على التنقلات في 25 نيسان، إلا أن ذلك لم يساعد في تخفيض الأعداد.وسجل أيضا ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات في ولاية البنغال الغربي منذ أن أجريت فيها انتخابات وتجمعات هائلة مرتبطة بها.وتعاني أيضا كالكوتا كبرى مدن البلاد، من نقص حاد في الأكسيجين والأسرّة.