فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الايرانية الثلاثاء المقبل

وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية الذي اعلنته وزارة الداخلية الايرانية، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 يونيو /حزيران.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، قد اصدر بيانا حد فيه الشروط التي يجب ان تتوفر للمتقدمين في الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية وهي:- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.