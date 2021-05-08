لمنع تفشي المتحورات الجديدة.. مصر تفرض قيودا على الوافدين اليها

وأكدت الوزيرة هالة زايد، على "ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد البرية، البحرية والجوية، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع "ID NOW"، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها متحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريا وتوقيع الكشف الطبي عليهم".ويعد إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين قرارا جديدا يطبق لأول مرة على المصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهرت بها متحورات لفيروس كورونا.وقالت الوزيرة المصرية، إن "الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي متحورات جديدة للفيروس".وتواصل وزارة الصحة والسكان في مصر رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، ورفع حالة الطوارئ مع الموجة الثالثة ومتابعة الموقف الوبائي للفيروس أولا بأول وإطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس.وكانت الوزارة طمأنت المصريين بشأن توفر كل الأدوية المطلوبة والمخزون الاستراتيجي من الأوكسجين.