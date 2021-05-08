"سوق اللقاحات".. برلين تدعو واشنطن لتحريره

وقالت ميركل للصحفيين: "آمل الآن بعدما تلقى قسم كبير من الشعب الأمريكي اللقاح، أن نكون قادرين على ضمان تبادل حر للمكونات وتحرير سوق اللقاحات".وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي دأب على تصدير قسم كبير من إنتاجه في العالم، وينبغي أن يصبح ذلك قاعدة".وكررت ميركل معارضتها رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات، الأمر الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقالت: "أوضح مجددا أنني لا أعتقد أن رفع البراءات سيكون الحل لجعل اللقاحات متوافرة لأكبر عدد من الأفراد"، مضيفة "أعتقد أن الابتكار والتجديد لدى المؤسسات ضروريان، وبالنسبة إلي هذا يشمل البراءات".