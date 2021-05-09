الاسبان يبتهجون في الشوارع بعد قرار الغاء القيود الصحية

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن "الناس احتفلوا برفع حالة الطوارئ التي أصدرتها الحكومة الإسبانية لمنع انتشار كورونا في ميدان بويرتا ديل سور في مدريد"، مضيفة أن "رجال الشرطة قاموا بوقف المحتفلين وإلزامهم بالعودة إلى المنازل للامتثال لحظر التجول قبل ساعة واحدة، من رفع حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الإسبانية".ورفعت إسبانيا في منتصف ليل أمس السبت، حالة الإنذار السارية منذ تشرين الاول الماضي بسبب فيروس كورونا، مما سمح لسكانها بمغادرة مناطقهم للهواء واللقاء مرة أخرى مع الأقارب بعد أشهر من القيود الكبيرة.