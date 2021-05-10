اشتعال الحرائق في مناطق غلاف غزة وتوقف حركة القطارات جنوب اسرائيل

كما اكدت وسائل الاعلام بأن "حركة القطارات بين مدينة أشكلون ونتيفوت جنوب إسرائيل توقفت بسبب بالون يحمل مواد متفجرة سقط على السكة الحديدية، كما تم إغلاق محطة القطارات في مدينة سديروت".ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس.