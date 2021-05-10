ايران تدين حرق قنصليتها في كربلاء وتدعو لحماية مواقعها الدبلوماسية

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز" ،للأسف هاجم البعض الليلة الماضية قنصليتنا في كربلاء المقدسة، وحينها أجرت القنصلية والسفارة الإيرانية ببغداد اتصالات مع الجهات المعنية في العراق وتم التعامل مع الجناة من قبل قوات الأمن العراقية".واضاف سعيد زاده، إن إيران تدين الهجوم على منشآتها الدبلوماسية وتأمل أن تعمل السلطات العراقية على حماية المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في العراق، كما بعثت وزارة الخارجية، الليلة الماضية، برسالة إلى السفارة العراقية في إيران تطلب منها أداء مهامها.وشهدت محافظة كربلاء المقدسة يوم امس الاحد اعمال عنف واحتجاجات شعبية على خلفية اغتيال الناشط ايهاب الوزني حيث شرع المحتجون على احراق القنصلية الايرانية بعد اتهام جهات مرتبطة بها بعمليات تصفية الناشطين وقادة التظاهرات.