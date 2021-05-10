الهند.. اصابات كورونا تنخفض دون 400 الف وتبقى ضمن المعدلات القياسية

وبحسب بيانات الصحة فقد "سجلت الهند 366 ألفا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 22 مليونا و662 ألفا و575 شخصا".كما "تم تسجيل 3754 وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 264 ألفا و116 شخصا.وأفادت الصحة بأن "353 ألفا و818 شخصا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 18 مليونا و671 ألفا و222 شخصا".ووفقا لأحدث البيانات، فقد ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و745 ألفا و237 شخصا.