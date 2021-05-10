سوريا.. المحكمة الدستورية تقرر تسمية 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

وذكرت المحكمة الدستورية في بيان، انها "اصدرت قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم، عبد الله سلوم عبد الله – بشار حافظ الأسد – محمود أحمد مرعي".وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، ان "الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا اجتمعت ودرست طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكدا رفض الطعون كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها".واضاف ان "المحكمة تعمل وفق الدستور والقانون مستندة إلى الوثائق الرسمية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة المرفقة مع طلبات الترشيح، ولا تلتفت إلى الإشاعات أو التشويش أو الشكاوى ضد أي مرشح لا تستند إلى وثائق".وحددت المحكمة الدستورية موعد الحملة الانتخابية للمرشحين مشيرة الى انها "ستبدأ من تاريخ 16 إلى 24 شهر أيار الجاري، على ان يحدد يوم الثلاثاء 25 أيار يوم صمت انتخابي".