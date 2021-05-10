تسجيل نحو 200 إصابة خلال مواجهات القدس

وقال الهلال الأحمر في بيان، ان "أكثر من 180 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، وهناك أكثر من 80 إصابة تم نقلها إلى مستشفيات، المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال الأحمر".كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن "إصابة عدد من مسعفيه خلال المواجهات".وتجددت المواجهات اليوم الاثنين داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.