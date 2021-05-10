القوات الاسرائيلية تصادر مفاتيح المسجد الاقصى

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، عبر حسابه على موقع تويتر، بأن "قوات الاحتلال تحاول طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإفراغ المسجد تماما".وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفض السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".كما ألقى مئات الفلسطينيين مقذوفات على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل صوتية في محاولة لتفريقهم، موقعةً إصابات عدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية منذ قليل.فيما أكدت وكالة «معا» الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وأطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة على المرابطين داخل المسجد الأقصى، ولا زالت المواجهات مستمرة.ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، فإن التوتر يسود في المسجد الأقصى، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967.وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس، عبدالعظيم سلهب، أن الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".كما وصف مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني،الوضع في باحات المسجد الأقصى بساحة الحرب، مؤكدا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون الأعيرة النارية المطاطية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المصلين والمعتكفين.