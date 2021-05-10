"المقاومة الفلسطينية" تمهل القوات الإسرائيلية حتى السادسة لمغادرة الأقصى

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان مقتضب، "إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.