"الفصائل الفلسطينية" توجه ضربات صاروخية صوب إسرائيل

وقالت كتائب القسام في بيان إن "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".هذا ويسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.في السياق، أفاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر" بأنه "تم تفعيل الانذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل".أمهلت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، إسرائيل مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين (15:00تغ)، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان مقتضب، "إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.