الصحة العالمية: العالم بلغ ذروة الجائحة والوضع شرق آسيا مقلق

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "في جميع أنحاء العالم نسجل بلوغ الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا ذروتها، واستقرارها في جميع المناطق، بما في ذلك أمريكا وأوروبا، ومع ذلك، هذا مستوى مرتفع بشكل غير مقبول حيث سجل الأسبوع الماضي أكثر من 5.4 مليون إصابة وحوالي 90 ألف وفاة".وأشار المسؤول الأممي إلى أن "الوضع ما يزال خطيرا في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، ما يزال عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا يتزايد بسرعة في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى ذلك، في كل منطقة من مناطق العالم، هناك بلدان ما يزال معدل الإصابة فيها في ارتفاع".وأكد أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب الوضع في الهند، حيث تم تحديد المتحور الهندي، وقرر خبراء المنظمة أن "هذا النوع من الفيروس يثير القلق على المستوى العالمي".