قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مدرسة في روسيا (فيديو)

ووردت تقارير متعارضة فقالت بعض وكالات الأنباء إن قاصرَين مسلحَين نفذا الهجوم وقالت أخرى إن الأمر من تنفيذ شخص واحد.وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسلحا اعتُقل وتردد دوي انفجار بالمدرسة، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ مصطفة خارج المدرسة وأشخاص يركضون صوب المبنى.