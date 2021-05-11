عقوبات أميركية تطال لبنانيين مرتبطين بـ"حزب الله"

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت بوسف أكار - إبراهيم علي ضاهر - عباس حسن غريب - مصطفى حبيب حرب - حسن شحادة عثمان - وحيد محمود سبيتي - أحمد محمد يزبك.ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.