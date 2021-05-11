قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد وفيات وإصابات كورونا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وهذه قائمة الدول العشر الأولى من حيث عدد الوفيات والإصابات:ـ الولايات المتحدة 582085 وفاة و32780802 إصابةـ الهند 246116 وفاة و22662575 إصابةـ البرازيل 422340 وفاة والإصابات 15184790ـ فرنسا 106392 وفاة والإصابات 5777087ـ تركيا 43029 وفاة والإصابات 5031332ـ روسيا 253121 وفاة والإصابات 4888727ـ المملكة المتحدة 127605 وفيات والإصابات 4434860ـ إيطاليا 122833 وفاة والإصابات 4111210ـ إسبانيا 78792 وفاة والإصابات 3567408ـ ألمانيا 85148 وفاة والإصابات 3522818