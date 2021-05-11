دول عربية تحدد أول أيام عيد الفطر

وكانت المملكة العربية السعودية من أول الدول التي أعلنت الخميس المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.كما أعلنت الإمارات أن يوم الأربعاء 12 ايار هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أن غدا الأربعاء مكمل لشهر رمضان وأن الخميس هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.من جهتها أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر.وذكر بيان للديوان، أن "الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت اليوم، وبالتالي يعتبر يوم غد الأربعاء مكملا لشهر رمضان، والخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك".