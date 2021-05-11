دول عربية تحدد أول أيام عيد الفطر

أعلن عدد من الدول العربية مساء اليوم الثلاثاء، يوم الخميس المقبل أول ايام عيد الفطر المبارك.
وكانت المملكة العربية السعودية من أول الدول التي أعلنت الخميس المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلنت الإمارات أن يوم الأربعاء 12 ايار هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أن غدا الأربعاء مكمل لشهر رمضان وأن الخميس هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
من جهتها أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر.
وذكر بيان للديوان، أن "الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت اليوم، وبالتالي يعتبر يوم غد الأربعاء مكملا لشهر رمضان، والخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك".
وأعلنت سوريا أيضا، مساء اليوم أن يوم غد الأربعاء سيكون متمم لشهر رمضان المبارك وأن أول أيام عيد الفطر هو يوم الخميس 13 ايار.
وكان أكد مركز الفلك الدولي صباح الثلاثاء استحالة رؤية الهلال في كافة الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن العيد فلكيا يوم الخميس.