سرايا القدس تطلق 100 صاروخ فجرا باتجاه اسرائيل

وافادت تقارير إسرائيلية، بمقتل إسرائيليين اثنين إثر سقوط صاروخ على سيارتهما في اللد، وأصيب آخرون بموجة قصف صاروخي كبرى تعرضت لها مناطق جنوب ووسط إسرائيل فجر اليوم الأربعاء.وفي تل أبيب أصيب إسرائيلي (80 عاما) على ما يبدو بنوبة قلبية خلال مسارعته للوصول إلى أحد الملاجئ العامة، بعد أن أطلقت صافرات الإنذار في المدينة، ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.وفي منطقة "يهود" شرق تل أبيب دمر صاروخ منزلا، دون أن تقع إصابات نتيجة لتواجد سكانه في الملاجئ.ووردت تقارير عن سقوط صواريخ أو شظايا في مناطق مختلفة من إسرائيل بينها بني برك ويافا واللد والرملة، ويهود.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سكان البلاد قضوا ليلتهم في الملاجئ، في ليلة غير اعتيادية لم تتوقف خلالها صافرات الإنذار.وذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 1000 صاروخ أطلق منذ بداية الموجة مساء الاثنين.وفي وقت سابق فجر اليوم أعلنت "كتائب القسام" أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ210 صواريخ لبئر السبع وتل أبيب ومطار بن غوريون ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية في غزة.