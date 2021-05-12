الصحة العالمية: السلالة الهندية رُصدت في عشرات الدول

وقالت المنظمة العالمية، إن "المتحورة المعروفة باسم "بي 1.617" التي اكتشفت في أكتوبر/ تشرين الاول بالهند، عثر عليها في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد"، من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظمة الصحة العالمية الست".وخارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الاصابة بهذه السلالة في بريطانيا.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق أنها صنفت متحورة الفيروس الهندية بأنها "مثيرة للقلق".وتسجل الهند مئات الآلاف من الإصابات الجديدة وآلاف الوفيات يوميا، حيث تمر البلاد بأزمة كارثية مع الوباء.