احمدي نجاد يتقدم بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية في ايران

وأكدت وكالة "فارس"، أن أحمدي نجاد وصل صباح اليوم إلى مركز اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية بالعاصمة طهران، وقدم طلب الترشح.وتقدم نحو 60 شخصا، بطلب الترشح الى الانتخابات الرئاسة الإيرانية منذ فتح باب تسجيل المرشحين أمس، بينهم وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، والرئيس السابق لمقر "خاتم الأنبياء" للإعمار والتنمية سعيد محمد، ووزير الزراعة السابق صادق خليليان.