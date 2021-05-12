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الاتحاد الاوربي يسعى لفرض عقوبات على ساسة لبنانيين

دوليات

2021-05-12 | 08:26
الاتحاد الاوربي يسعى لفرض عقوبات على ساسة لبنانيين
98 مشاهدة

أعلن دبلوماسيون، اليوم الاربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان.

ويسعى الاتحاد، بقيادة فرنسا، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة كما أن هنغاريا استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين، لكن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا "رويترز" أن التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين على التحرك.
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