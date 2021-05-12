بينها "ديمونا".. وابل من الصواريخ الفلسطينية يستهدف مدن إسرائيل

وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخا على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها مفاعل نووي.كما ذكرت "الكتائب" أنها شنت هجوما بـ50 صاروخا على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل.واستمر خلال الساعات الماضية سماع انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية.وفي تمام الساعة 6:00 من مساء يوم الاثنين، أطلق الذراع المسلحة لحماس رشقة صاروخية تجاه القدس، وذلك رداً على محاصرة المصلين في الأقصى من قبل قوات الاحتلال.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، البدء بهجمات على أهداف في قطاع غزة مستهلا بالإعلان عن قتل 3 نشطاء من حركة "حماس".