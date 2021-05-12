روسيا تخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاربعاء، بأن روسيا تعتزم تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+" في شهر ايار الجاري.
ووفقا لنوفاك، الذي شغل في السابق منصب وزير الطاقة الروسي، فإن إلتزام روسيا باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" كان في شهر نيسان الماضي دون مستوى 100% بحسب بيانات مجمع الوقود والطاقة الروسي.
وتقوم روسيا في إطار مجموعة "أوبك+" بتفيذ تخفيضات إنتاج لدعم سوق النفط الروسية، وكانت المجموعة قد خفضت الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة.
واتفقت "أوبك+" في مطلع نيسان الماضي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من ايار 2021.