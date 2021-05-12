روسيا تخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"

ووفقا لنوفاك، الذي شغل في السابق منصب وزير الطاقة الروسي، فإن إلتزام روسيا باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" كان في شهر نيسان الماضي دون مستوى 100% بحسب بيانات مجمع الوقود والطاقة الروسي.وتقوم روسيا في إطار مجموعة "أوبك+" بتفيذ تخفيضات إنتاج لدعم سوق النفط الروسية، وكانت المجموعة قد خفضت الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة.واتفقت "أوبك+" في مطلع نيسان الماضي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من ايار 2021.