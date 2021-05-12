احصائية جديدة عن عدد مصابي كورونا ومتلقي اللقاح عالمياً

أظهرت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 159.703 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء

ووصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 1.34 مليار جرعة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 96 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و318 ألف حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.