الطاقة الذرية: إيران خصبت اليورانيوم لأعلى درجة نقاء حتى الآن

ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها الدبلوماسيون في المحادثات الجارية، التي بدأت في أبريل، لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.وجاء الإعلان الأولي من إيران عن أنها ستبدأ التخصيب إلى 60٪ وهي ليست درجة تصنيع أسلحة حتى الآن ولكنها أعلى درجة نقاء حتى الآن، في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه المحادثات في فيينا، وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الوكالات الأعضاء يوم الثلاثاء، أن عمليات التفتيش الأخيرة أكدت أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ في محطتها بنطنز.وأظهرت العينات المأخوذة في 22 أبريل "مستوى تخصيب يصل إلى 63٪ بما يتوافق مع تقلبات مستويات التخصيب التي شهدتها طريقة الإنتاج في ذلك الوقت"، وفقا للوكالة الذرية.